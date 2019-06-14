В Орле осудили хакера, работавшего в «Орловской правде»

Экс-сотрудник издательского дома предстал перед судом.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, местный житель признан виновным по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, модификацию компьютерной информации и совершено из корыстной заинтересованности).

Особе внимание привлекают обстоятельства, при которых было совершено данное преступление. Как установил суд, в 2012 году мужчина был сотрудником ГУП ОО «Орловский издательский дом», для которого он создал официальный интернет-сайт. В 2017 году он был уволен. Однако у него сохранилась возможность доступа к сайту госпредприятия под правами администратора.

Воспользовался он этим незаконно: «в целях получения финансового источника дохода, разместил на нем скрипт, позволяющий получать криптовалюты, с возможностью их обмена на валюту Российской Федерации или иностранных государств».

В результате неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации экс-сотрудник издательского дома «получил в личное пользование и хранил в индивидуальном электронном кошельке криптовалюты «Monero».

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Вердикт еще в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»