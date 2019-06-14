В Орле появится центр ГТО

14.6.2019 | 11:45 Новости, Спорт

Власти города распорядились о создании нового учреждения.

В Орле будет создан центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Такое решение приняли власти областного центра. Тем самым они исполняют приказ Министерства спорта Российской Федерации, изданный еще в 2015 году.

Центр тестирования будет создан в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Городской спортивно-оздоровительный центр». Финансово-экономическому управлению администрации города поручено предусмотреть финансирование его деятельности.

Средства на работу Центра тестирования по выполнению нормативов ГТО планируется заложить в проекте бюджета города Орла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Конкретные суммы пока не называются.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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