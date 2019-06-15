Кредиторов ливенского «Этанола» собрать не удалось

15.6.2019 | 14:33 Новости

Судьба старейшего предприятия остается неясной.

Кредиторы ливенского «Этанола» так и не собрались вместе. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». Напомним, спиртоводочный завод «Этанол», имеющий 140-летнюю историю, был признан несостоятельным в августе 2016 года.

Соответствующий иск к предприятию подала налоговая служба. Сумма задолженности на тот момент составляла всего 3,9 миллиона рублей. Для обычного гражданина это большой долг, но не для предприятия. Однако этой суммы с лихвой хватило для того, чтобы завод стал банкротом.

Что будет с предприятием, неизвестно. Как сообщает «УЕ», собрания кредиторов «Этанола» назначались в январе, феврале, марте, апреле и мае этого года. Но конкурсному управляющему так и не удалось собрать их. Очередное собрание запланировано на 20 июня.

«В повестке дня два вопроса: установление периодичности проведения собрания кредиторов и утверждение изменений в порядок продажи имущества ОАО «Этанол», — пишет «УЕ».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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