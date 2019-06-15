На Орловщине ввели особый противопожарный режим

15.6.2019 | 13:07 Новости, Общество

Он действует на территории пяти районов и областного центра.

Чиновники ввели в пяти районах Орловской области и Орле особый противопожарный режим, сообщили в ГУ МЧС.

Речь идет об Орловском, Верховском, Ливенском, Болховском и Дмитровском районах. Особый режим обусловлен высоким риском возникновения пожаров и тяжестью последствий.

Жителям запретили въезжать в леса на автомобилях, проводить там культурно-массовые и спортивные мероприятия, разводить костры и проводить работы, связанные с открытым огнем и применением машин.

«Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. Кроме этого, организована работа по недопущению сжигания сухостоя на полях сельхозназначения, а также опашка лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ», — добавили в МЧС.

ИА «Орелград»

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