Под Орлом обнаружили угрозу от синатропных птиц

Птицы и грызуны могли угрожать крупной партии зерна.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, внеплановая выездная проверка прошла на Залегощенском элеваторе. Как считают в ведомстве, эта компания допустила хранение 4471 тонны зерна в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

«На момент проверки неудовлетворительное состояние ворот и кровли не предотвращало попадание в склады и на зерно атмосферных садков и синантропных птиц, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Состояние ворот не препятствовало проникновению в склад грызунов. В складских помещениях совместно с зерном хранились посторонние предметы».

Специалисты подчеркивают, что условия хранения напрямую влияют на качество зерна. Отсутствие контроля может привести к тому, что в зерне резко усилится «интенсивность дыхания».

«Повышается температура и развиваются микроорганизмы, которые также заносятся с синантропными птицами, — продолжают перечисление угроз в Россельхознадзоре. — В совокупности данные факторы могут привести к порче зерна».

По итогам проверки ответственный работник элеватора был оштрафован на 10 тысяч рублей, а саму компанию арбитражный суд пожалел и наказал ее предупреждением.

ИА «Орелград»