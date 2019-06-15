Под Орлом сотрудники МЧС спасли отдел полиции

Пожарные в Малоархангельске успешно справились с условным возгоранием.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, занятие по «решению пожарно-тактической задачи в отделении полиции» было проведено в Малоархангельске в рамках Года предупреждения чрезвычайных ситуаций. Иными словами, это были учения с условным пожаром.

«По сценарию в результате короткого замыкания произошло возгорание на втором этаже здания, огонь распространяется по стенам и потолочным материалам, все помещение охватил дым, — рассказали в ГУ МЧС. — До прибытия пожарных подразделений персонал был полностью эвакуирован».

На место прибыли сотрудники Пожарно-спасательной части №26. Сразу было сформировано звено газодымозащитной службы. Его направили туда, где пожар «мог привести к наибольшему материальному ущербу».

В результате условное возгорание было успешно потушено. По итогам учений было решено, что силы и средства ПСЧ-26 с поставленной задачей справились.

ИА «Орелград»