Стало известно, кому в Орле дадут льготную ипотеку

Условия жилищного кредитования утвердили областные власти.

Правительство Орловской области издало постановление «О создании условий для осуществления отдельными категориями граждан права на жилище и стимулирования жилищного строительства». Документом утвержден порядок субсидирования застройщиков, которым из областного бюджета будут компенсировать часть понесенных ими расходов из-за льготной ипотеки.

Также утвержден порядок выдачи отдельным категориям граждан свидетельства о праве на заключение договора на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой.

Право на льготную ипотеку, прежде всего, дадут гражданам, проживающим в непригодных жилых помещениях, в том числе в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Такое же право на ипотеку получили орловцы, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала.

В список потенциальных получателей льготной ипотеки также включены многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, работники бюджетной сферы, семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день заключения договора не превышает 40 лет, работники организаций, граждане, у которых первый и (или) последующие дети родились начиная с 1 января 2018 года, участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Оформление и выдача свидетельств будет возложена на департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Срок действия свидетельства составляет 1 месяц с даты выдачи, указанной в нем.

ИА «Орелград»