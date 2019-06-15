В Орле рассказали, как не испортить себе отпуск

Налоговая служба региона запустила необычную акцию.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в нашем регионе стартовала акция «В отпуск без долгов». Она продлится до сентября. Сотрудники налоговой службы в ее рамках помогут орловцам не испортить летний отдых.

— Специалисты помогут проверить наличие налоговой задолженности, распечатать платежные документы и рассчитаться с бюджетом, — пояснили в пресс-службе УФНС. — Помощь специалистов налоговой службы граждане смогут получить в мобильных и непосредственно в налоговых инспекциях.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что можно воспользоваться и современными технологиями. Узнать о задолженности и оплатить налоги можно самостоятельно в «Личном кабинете налогоплательщика». Если задолженность имеется, то отпуск действительно может быть испорчен. Закон позволяет проводить взыскание долга в принудительном порядке. Это означает, что у должника может быть арестовано имущество и счета в банке.

Также может быть наложен запрет на выезд за границу. Поэтому УФНС рекомендует жителям Орловской области «своевременно исполнять налоговые обязательства и заранее отслеживать возникновение налоговой задолженности».

«Отправляйтесь в отпуск без долгов!», — призвали в этом ведомстве.

ИА «Орелград»