В Орловской области объявлен 4-й класс опасности

В шести муниципалитетах введен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим введен постановлениями глав Орловского, Верховского, Ливенского, Болховского и Дмитровского районов, а также города Орла. Как пояснили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, решения обусловлены установившимся 4-м классом пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них.

«На период действия особого противопожарного режима вводится ограничение пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня», — уточнили в ГУ МЧС.

В ведомстве подчеркивают, что в подавляющем большинстве случаев к пожару приводит так называемый человеческий фактор. Кстати, наказание для граждан, должностных и юридических лиц законом предусмотрено довольно серьезное. При этом не все знают, что штрафы в условиях особого противопожарного режима увеличиваются вдвое. Так, гражданину-нарушителю придется заплатить нее две, а четыре тысячи рублей, должностному лицу 30 тысяч вместо 15, юридическому – 40 тысяч.

В указанных муниципалитетах уже начали принимать дополнительные меры. Так, созданы оперативные группы по контролю за обстановкой, в которые включены и сотрудники полиции.

Проводятся противопожарные инструктажи с населением, опашка населенных пунктов и другое.

ИА «Орелград»