Экс-преподавателя ОГУ осудили за организацию нарколаборатории

17.6.2019 | 13:50 Новости, Общество

Мужчину задержали в декабре прошлого года

Суд приговорил бывшего преподавателя ОГУ к 8,5 годам лишения свободы за организацию нарколаборатории в Свердловском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Из материалов дела следует, что преподаватель действовал с сообщниками. Он нашел дом в поселке Куракинский Разъезд и перевез туда оборудование и химические вещества. Мужчина успел произвести 23 кг синтетических наркотиков, расфасовал их и попытался продать. Но его замысел раскрыли сотрудники ФСБ.

При обыске у преподавателя нашли еще 69 кг сырья для производства наркотиков. В ходе следствия он заключил сделку со следствием.

Суд постановил конфисковать у экс-сотрудника ОГУ два автомобиля и дом, которые использовались для работы нарколаборатории. Отмечается, что приговор еще не вступил в силу.

ИА «Орелград»

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