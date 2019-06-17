Мэрия определилась, как будет тратить деньги на аварийное жилье

Утверждены правила расходования целевых средств на расселение.

Администрация города Орла утвердила порядок расходования средств на приобретение квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города. Этот же документ будет регламентировать правила выплаты компенсации гражданам за изъятые у них аварийные квартиры.

Средства финансовой поддержки будут формироваться за счет государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет областного бюджета.

Эти субсидии будут целевыми. Их разрешено тратить только в рамках адресной областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы». При этом сами средства изначально будут перечисляться в муниципальный бюджет.

Утвержденный порядок разрешает чиновникам приобретать жилье в муниципальную собственность не только у застройщиков, но и у других продавцов. Главное, чтобы квартиры были благоустроенными. Распоряжаться средствами будут управление городского хозяйства и транспорта администрации Орла и МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Последнее будет выступать в роли муниципального заказчика по приобретению жилья для переселения граждан. Что касается компенсации за изъятое для муниципальных нужд жилье, то ее выплату поручено осуществлять управлению городского хозяйства.

«Размер финансирования приобретения жилых помещений рассчитывается на основании информации о рыночных ценах одного квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе, в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), — следует из постановления мэрии. — В случае предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда города Орла, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет дополнительных средств областного бюджета и (или) местного бюджета».

ИА «Орелград»