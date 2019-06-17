Орловец погиб в воинской части. Родные уверены, что его убили

19-летний Игорь Фролкин рассказывал семье о вымогательстве и дедовщине

Житель Мценска Игорь Фролкин погиб в воинской части №98547 г. Курганинска Краснодарского края. Парня нашли повешенным 2 июня.

Как сообщает «Орел-регион», дважды в неделю Игорь просил родных высылать ему деньги. Военнослужащий рассказывал семье о дедовщине, вымогательстве и насилии. Командование не принимало никаких мер.

В январе Фролкин попросил мать перевести его в другую войсковую часть, но родители испугались жаловаться. 1 июня Игорь в очередной раз попросил 2000 рублей. Мать смогла перевести только 500 рублей. На следующий день ей сказали, что сын покончил с собой.

Тело Игоря доставили в Мценск, оно было в гематомах, кровоподтеках и ссадинах по всему телу.

«Я предполагаю, что Игоря Фролкина довели до самоубийства либо убили: избили до полусмерти, задушили, а потом повесили. Предсмертная записка, скорее всего, была написана не им или под диктовку. Сейчас проводится почерковедческая экспертиза», — сказала председатель «Совета солдатских матерей» Валентина Старовойтова.

Организация выразила соболезнования семье и близким Фролкина. Дело о гибели солдата расследует Военный следственный отдел СК по Армавирскому гарнизону.

ИА «Орелград»