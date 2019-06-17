Причину бед орловского колледжа нашли в «общаге»

17.6.2019 | 11:00 Новости, Экономика

В облсовете обсудили итоги проверки КСП.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, глава региональной Контрольно-счетной палаты Иван Левин озвучил итоги проверки Орловского технического колледжа.

Напомним, аудиторы изучили расходы учреждения на общую сумму более 53 миллионов рублей. Нарушения в денежном эквиваленте потянули на 3,8 миллиона. Депутатов заверили, что некоторые замечания уже устранены.

«При проверке выяснилась еще одна проблема, — сообщили в областном парламенте. — На балансе техникума находится построенное в 1980-е годы общежитие, в котором проживают 43 человека, не имеющих отношение к учебному заведению (дети, внуки бывших преподавателей, проживающих там с советских времен и др.). Суть нарушений на сумму 2,9 миллиона рублей состояла в том, что коммунальные платежи, которые были оплачены этими людьми, не гасились, а использовались на другие, необходимые колледжу, цели».

Был выслушан и директор техникума Николай Коробецкий. По его словам, за несколько лет накопился большой объем переписки с чиновниками. Колледж просит принять здание общежития на муниципальный баланс. Однако решение до сих пор не принято.

Парламентарии заявили, что постараются помочь в решении данного вопроса.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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