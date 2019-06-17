Сахарный комбинат под Орлом попался на жоме

Предприятие превысило нормы внесения отходов в почву.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушения требований земельного законодательства были выявлены в ходе внеплановой проверки. Ей был подвергнут сахарный комбинат «Отрадинский», работающий в Мценском районе.

Так, на одном из участков было зафиксировано превышение нормы внесения отходов сахарного производства — так называемого жома. Общая площадь «нарушенной земли» по данным геодезической съемки составила 221,4 га.

Кроме того, на арендуемых комбинатах участках «не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью». В данном случае площадь нарушений составила 329,4 га.

Комбинату выдано предписание, а также вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей.

ИА «Орелград»