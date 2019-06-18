Орловцам предложили гарантированную работу

Для ее получения жителям региона придется пройти обучение.

Региональный фонд социальной поддержки населения приглашает граждан на профессиональное обучение с последующим гарантированным трудоустройством по профессии «Сиделка». Об этом сообщает областное управление труда и занятости.

В ведомстве подчеркивают, что указанный фонд является некоммерческой организацией. Он был создан «в целях оказания поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в сфере социальной защиты и социальной поддержки населения, а также деятельности в области здравоохранения».

— В настоящий момент основная задача Фонда – организация выездной бригады паллиативной медицинской помощи для жителей города Орла и Орловской области и создание первого в городе Орле хосписа, — рассказали в управлении. — По вопросам обучения и трудоустройства можно обращаться в Региональный фонд социальной поддержки населения по телефону 77-92-95.

На сайте фонда сообщается, что он был создан в 1997 году по постановлению губернатора Орловской области и «работает на условиях полной самоокупаемости, без привлечения бюджетных средств».

«За время существования Фонда было реализовано 3 собственных долгосрочных социальных проекта, два из которых продолжают действовать по настоящее время, а также принято участие во многих социально-ориентированных мероприятиях, акциях и благотворительных программах, реализуемых в нашем регионе», — следует из информации об этой организации.

ИА «Орелград»