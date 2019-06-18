Орловцу сломали ребра за неудачный комплимент

Конфликт произошел в Медведевском лесу.

Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего рассмотрел суд Северного района города Орла. Конфликт произошел в Медведевском лесу. Молодой человек вместе с отчимом распивал там спиртное. К ним присоединился их знакомый. Он-то и пострадал от неосторожно брошенных слов.

Как показали в суде обе стороны, сначала приятель нелестно высказался в адрес отчима. Дескать, тот постоянно «стреляет» у него сигареты, хотя может заработать на них и сам. Затем взялся за сестру молодого человека.

По версии потерпевшего, он всего лишь сказал, что девушка очень красивая. По версии подсудимого, приятель заявил, что ей пора выходить замуж. А затем предложил себя в качестве кавалера, впрочем, без обязательств.

Словом, именно разговор о сестре вынудил подсудимого сделать то, что он сделал. Молодой человек жестоко избил приятеля. Причем продолжал бить его ногами, когда тот упал на землю. В результате у потерпевшего оказалось сломано несколько ребер, и ему пришлось пройти длительный курс лечения в больнице.

Суд наказал драчуна 3 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИА «Орелград»