Орловец одновременно оплатил 205 штрафов ГИБДД

Рекордсмен-нарушитель испугался перспективы остаться пешеходом.

Мужчина начал оплачивать штрафы только после того, как его временно лишили водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Речь идет о жителе Новодеревеньковского района, который оплатил сразу 205 штрафов ГИБДД.

«Гражданин регулярно нарушал ПДД, за что неоднократно привлекался к административной ответственности, — сообщили в службе судебных приставов. — Однако оплачивать их нарушитель не только не торопился, но и всячески скрывался, в результате чего у него образовалась задолженность более 157 тысяч рублей».

Мужчина был объявлен в розыск. Объявился же он после того, как по заявлению судебного пристава-исполнителя в отношении него было введено временное ограничение на пользование водительским удостоверением.

В УФССП уточнили, что все 205 штрафов нарушитель оплатил в течение одного дня.

ИА «Орелград»