Под Орлом двое пострадали в разных ДТП на одной и той же улице

18.6.2019 | 12:31 Новости, Происшествия

Госпитализация не потребовалась никому из получивших травмы

Удивительную информацию распространило управление ГИБДД по Орловской области. За прошедшие сутки, 17 июня, в регионе в результате ДТП пострадали человека. Аварии случились в одном и том же месте — на улице Киреевской поселка Биофабрика Орловского района.

Первая авария произошла в 15 часов. Пьяный 35-летний мужчина управлял автомобилем «Иж Ода» и напротив дома №17 не справился с управлением. Легковушка врезалась в дерево, а пассажир получил травмы.

Через четыре часа на той же улице автомобиль «Киа Рио» врезался в лежащий столб, перевернулся и протаранил «Ладу Калину», которая была припаркована рядом. Пострадала 61-летняя пассажирка.

К счастью, серьезных травм никто не получил.

ИА «Орелград»

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