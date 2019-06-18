Под Орлом двое пострадали в разных ДТП на одной и той же улице

Госпитализация не потребовалась никому из получивших травмы

Удивительную информацию распространило управление ГИБДД по Орловской области. За прошедшие сутки, 17 июня, в регионе в результате ДТП пострадали человека. Аварии случились в одном и том же месте — на улице Киреевской поселка Биофабрика Орловского района.

Первая авария произошла в 15 часов. Пьяный 35-летний мужчина управлял автомобилем «Иж Ода» и напротив дома №17 не справился с управлением. Легковушка врезалась в дерево, а пассажир получил травмы.

Через четыре часа на той же улице автомобиль «Киа Рио» врезался в лежащий столб, перевернулся и протаранил «Ладу Калину», которая была припаркована рядом. Пострадала 61-летняя пассажирка.

К счастью, серьезных травм никто не получил.

ИА «Орелград»