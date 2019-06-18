В Орле сотрудница банка украла деньги у подруги

Женщина воспользовалась служебным положением.

Как сообщили в Железнодорожном районном суд, обвинительный приговор вынесен в отношении жительницы Орла. Она была признана виновной в хищении чужих денежных средств с использованием своего служебного положения.

Женщина работала в банке, причем была заместителем руководителя одного из структурных подразделений. На руках у нее оказались паспорт и сберегательная книжка ее знакомой.

Последняя и стала потерпевшей. Сотрудница банка распечатала расходный кассовый ордер на списание 56 тысяч рублей. В строке «сумму получил» расписалась сама, подделав подпись своей подруги.

«После этого обратилась к кассиру и попросила выдать из кассы денежные средства, предъявив указанный выше кассовый ордер, паспорт и сберегательную книжку, — сообщили в райсуде. — Кассир, не подозревая о преступных намерениях, произвела выдачу денежных средств».

В этом и выразилось влияние служебного положения – кассир выдала деньги человеку, которого не было рядом, поверив на слово своему начальнику. Кстати, подсудимая вину не признала.

Тем не менее, ее осудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»