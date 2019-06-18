В Орловской области возросло число стобалльников по ЕГЭ

В регионе продолжается подведение итогов главного школьного экзамена.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), в Орловской области количество выпускников 11-х классов, получивших максимальный результат на ЕГЭ, выросло до 17.

Напомним, ранее стобалльные результаты были получены по итогам экзамена по литературе. Прошедшие экзамены по химии и истории добавили еще 11 стобалльников. Примечательно, что расширилась география получения максимальных результатов.

Если первые шесть идеальных работ были сданы школьниками Орла, то сейчас к ним присоединились и школьники из районов. Так, в Ливнах выпускница школы №2 Алина Студенникова отличилась на экзамене по химии, а гимназистка Ксения Антипова сдала на «все сто» ЕГЭ по истории. Сто баллов по истории также получил Дмитрий Прасолов — выпускник Верховской средней школы № 1.

Кроме того, второй год ЕГЭ по математике профильного уровня в нашем регионе отмечен стобалльным результатом. Его обладателем стал выпускник средней школы № 29 Андрей Привалов.

ИА «Орелград»