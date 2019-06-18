Вдовин спросил чиновников, почему они не берегут врачей

Те ответили, что они что-то делают

На заседании комитета областного совета по здравоохранению рассмотрели вопрос обеспеченности кадрами в медицине. Глава комитета Анатолий Крючков сообщил, что дефицит составляет около 20-25 процентов, и ситуация не улучшается.

После бодрого доклада представителя облздрава вице-спикер Михаил Вдовин задал ему вопрос: если все так хорошо, то почему нет врачей? Чиновник был не готов к такому повороту и сообщил, что «нельзя сказать, что ничего не делается, что-то делается».

Коснулись и бережного отношения к имеющимся кадрам на примере увольнения семи анестезиологов с большим стажем из НКМЦ имени З.И. Круглой после конфликта с департаментом здравоохранения, который возглавил протеже губернатора Иван Залогин.

Чиновник сообщил, что такие случаи бывают, и на их место найдены другие врачи, обойдя вопрос их квалификации и опыта.

Пока орловские чиновники «решают вопрос» и пеняют на близость Москвы, на прошлой неделе власти Брянской области купили 120 квартир для врачей. Им вручили ключи, и не сложно догадаться, что брянские власти получили рычаг для удержания молодых специалистов.

Тем временем губернатор Андрей Клычков предпочитает тратить сотни миллионов рублей, которые выделяет Орловщине мэр Москвы Сергей Собянин, на благоустройство и перестройку городских объектов, которые могут подождать.

В этом году около 350 миллионов рублей будет потрачено на плитку и газоны. В мэрии Москвы сообщили, что от правительства Орловской область не поступало просьб об изменении целевого назначения средств, хотя такая возможность есть.

Данных средств хватило бы на решение вопроса обманутых дольщиков или на закупку сотни квартир для врачей. Но приоритеты правительства Клычкова смещены в красоту. Конкурсы на благоустройство выигрывают орловские подрядчики, и власти очень гордятся этим. «Орелград» уже рассказывал о непрозрачности происходящего: самые крупные контракты выигрывают фирмы «Триумф» и «Техспецкомплект», связанные с семьей Маркиных.

ИА «Орелград»