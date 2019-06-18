Вдовин спросил чиновников, почему они не берегут врачей

18.6.2019 | 10:58 Медицина, Новости

Те ответили, что они что-то делают

На заседании комитета областного совета по здравоохранению рассмотрели вопрос обеспеченности кадрами в медицине. Глава комитета Анатолий Крючков сообщил, что дефицит составляет около 20-25 процентов, и ситуация не улучшается.

После бодрого доклада представителя облздрава вице-спикер Михаил Вдовин задал ему вопрос: если все так хорошо, то почему нет врачей? Чиновник был не готов к такому повороту и сообщил, что «нельзя сказать, что ничего не делается, что-то делается».

Коснулись и бережного отношения к имеющимся кадрам на примере увольнения семи анестезиологов с большим стажем из НКМЦ имени З.И. Круглой после конфликта с департаментом здравоохранения, который возглавил протеже губернатора Иван Залогин.
Чиновник сообщил, что такие случаи бывают, и на их место найдены другие врачи, обойдя вопрос их квалификации и опыта.

  • Пока орловские чиновники «решают вопрос» и пеняют на близость Москвы, на прошлой неделе власти Брянской области купили 120 квартир для врачей. Им вручили ключи, и не сложно догадаться, что брянские власти получили рычаг для удержания молодых специалистов.
  • Тем временем губернатор Андрей Клычков предпочитает тратить сотни миллионов рублей, которые выделяет Орловщине мэр Москвы Сергей Собянин, на благоустройство и перестройку городских объектов, которые могут подождать.
  • В этом году около 350 миллионов рублей будет потрачено на плитку и газоны. В мэрии Москвы сообщили, что от правительства Орловской область не поступало просьб об изменении целевого назначения средств, хотя такая возможность есть.
  • Данных средств хватило бы на решение вопроса обманутых дольщиков или на закупку сотни квартир для врачей. Но приоритеты правительства Клычкова смещены в красоту. Конкурсы на благоустройство выигрывают орловские подрядчики, и власти очень гордятся этим. «Орелград» уже рассказывал о непрозрачности происходящего: самые крупные контракты выигрывают фирмы «Триумф» и «Техспецкомплект», связанные с семьей Маркиных.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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