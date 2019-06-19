Депутатов возмутила плата за конверты. 24 миллиона!

Народные избранники предложили уведомлять нарушителей онлайн

Комитет облсовета по финансам рассмотрел вопрос поправок в бюджет. Одним из пунктов было выделение средств на почтовые расходы на уведомление граждан о штрафах.

Вице-спикер парламента Михаил Вдовин возмутился такой огромной суммой и напомнил, что сейчас уже многие вещи делаются через интернет, а траты в 24 миллиона непозволительная роскошь. Он предложил отказаться от почтовых расходов, и, воспользовавшись присутствием на заседании сенатора Василия Иконникова, заявил, что пора изменить законодательство.

Однако, у сенатора-коммуниста идея поработать явно не вызвала восторга, и уже через несколько минут он предложил поручить Вдовину самому заняться вопросом. Вице-спикер не стерпел тона тона Иконникова и напомнил ему, что комитет — не Совет Федерации, и тут его поручения не к месту.

На этом вопрос траты миллионов на конверты завис в воздухе. Будет ли инициатива замены конвертов на онлайн-уведомления или нет, неясно.

ИА «Орелград»