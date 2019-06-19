Единороссам не понравились орловские кинотеатры

Заведения не приспособлены для приема инвалидов.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», активисты проверили орловские кинотеатры на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, они осмотрели парковки и билетные кассы, изучили обозначения эвакуации, измерили дверные проемы и прочее.

Согласно их выводу, только половина орловских кинотеатров доступна для инвалидов. Общественники составили и список выявленных «недостатков». В него вошло отсутствие парковочных мест для инвалидов, пандусов и поручней, кнопок вызова персонала, визуальных и тактильных знаков.

«По результатам мониторинга будут составлены рекомендации для администрации кинотеатров, которые позволят людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя комфортно», — заявила региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Елена Сухоленцева.

Кроме того, итоги мониторинга будут отправлены в Минкульт России.

ИА «Орелград»