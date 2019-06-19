Полномочия по установке рекламных конструкций отдадут муниципалитетам?

Депутаты облсовета приступили к обсуждению важной для бизнеса темы

Комитет по экономической политике орловского облсовета заслушал отчет чиновников регионального правительства по вопросу наведения порядка в сфере рекламных конструкций.

Выяснилось, что в настоящий момент активно идет демонтаж. Однако бодрый доклад был прерван представителем «Опоры России», который заявил, что бизнес убирает конструкции, а через месяц на эти же места конструкции придется возвращать.

Председатель комитета Сергей Потемкин спросил у представителя правового отдела, есть ли возможность отдать полномочия по рекламе на уровень муниципалитетов. Юрист сообщил, что полномочия передать можно, нужна лишь инициатива сторон.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин заявил, что полномочия по рекламе нелогично держать на уровне области, Например, вопрос рекламных конструкций в отдаленном районе Орловской области не должен согласовываться через департамент администрации региона. Главы районов и руководители муниципальных образований сами способны решать эти вопросы.

Тем временем под угрозой сноса оказались две стелы на парковке «Гринна». Они находятся на муниципальной территории, за них своевременно вносится плата, но они подлежат сносу в связи с дорожной картой, которую подписал губернатор Андрей Клычков.

Депутаты областного совета приняли информацию к сведению и решили тщательно проработать рекламный вопрос. А администрации города Орла предложили отложить снос конструкций до 1 сентября.

ИА «Орелград»