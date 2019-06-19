У орловцев выросли доходы и стало больше машин

19.6.2019 | 10:30 Новости, Экономика

Налоговики рассказали о собранных в Орле платежах.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в январе-мае текущего года на территории Орла было собрано 723,1 миллиона рублей налогов, которые поступили в бюджет города. Это на 6,6 процента больше, чем годом ранее.

«За 5 месяцев текущего года поступления в консолидированный бюджет субъекта РФ составили более 4,8 миллиарда рублей, что на 3,2 процента выше аналогичного периода прошлого года», — добавили в УФНС.

Судя по приведенным данным, то ли жители Орла стали более дисциплинированными, то ли у них выросли доходы и стало больше машин. Так, поступления по НДФЛ составили 2,3 миллиарда рублей, что почти на 11 процентов выше прошлогоднего показателя.

Транспортного налога с физических лиц в областном центре собрали на 17,1 процента больше, чем годом ранее. Сборы по налогу на имущество физических лиц и вовсе в 3 раза превысили прошлогодний показатель.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования