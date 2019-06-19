В Орле неугодного профессора чуть не сделали мойщиком посуды

Орловский облсуд рассмотрел иск о восстановлении на работе.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, иск подала теперь уже бывший преподаватель Орловского государственного университета экономики и торговли. Она просила о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

В июле прошлого года стороны заключили срочный трудовой договор. Женщину приняли на должность профессора кафедры истории, рекламы и связей с общественностью. Однако уже в конце сентября она была уволена в связи с сокращением штата. Работодатель объяснил это сокращением количества студентов.

Работница посчитала увольнение незаконным сразу по нескольким основаниям, в том числе потому, что ей не были предложены все имеющиеся вакантные должности на дату увольнения. Суд тщательно изучил штатное расписание.

Выяснилось, что на момент издания приказа о сокращении вакантных мест в институте не было. Чуть ранее в его штат были сезонные должности оператора котельной, аппаратчика химической водоочистки, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматики, гардеробщика и рабочего по комплексному обслуживанию зданий.

Однако уволенный профессор «не соответствовала квалификационным требованиям» по указанным должностям «ввиду отсутствия необходимого образования, а также стажа работы в соответствующей должности».

Кроме того, как сообщает облсуд, в октябре были открыты три вакансии — уборщика служебных помещений, мойщика посуды и диспетчера факультета. Но профессор «выразила отказ от подписания уведомления о наличии указанных вакантных должностей, тем самым отказ от предложенных вакансий».

«При этом рост численности работников в университете с октября 2018 года был обусловлен введением в штатное расписание сезонных должностей в связи с началом отопительного сезона, а не увеличением преподавательского состава», — сообщили в облсуде.

В результате истцу было отказано в удовлетворении требований.

ИА «Орелград»