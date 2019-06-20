Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании Ericsson.

На конкурс было представлено свыше 1800 работ, посвященных инновационным разработкам и технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Самыми активными традиционно оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (660 материалов) и «ТВ и радио» (478 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 449 статей, в «Социальные медиа» — 131 публикация. В спецноминации «5G — платформа новых возможностей» от партнера конкурса компании Ericsson журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» — 88.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали: редактор отдела телекоммуникаций РБК Анна Балашова, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» Татьяна Белякова, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития» ТАСС Екатерина Казаченко, руководитель контент-студии Habr.com Антон Поляков, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru Сергей Барышников, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Лада Четина, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Татьяна Оберемова, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина, директор блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

Екатерина Казаченко, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития» ТАСС: «Инновационные технологические решения в регионах зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы “Цифровая экономика”».

В церемонии награждения в Москве приняли участие более 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и двух спецноминациях.

«В этом году конкурс оказался на пике популярности, собрав без малого две тысячи работ. Наш творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на основе 5G и биометрии, индустриального интернета и интернета вещей. И наши участники — в авангарде продвижения инноваций в России. Лучшие из них получили сегодня признание профессионального сообщества и экспертов в области журналистики. Это больше чем победа. От души поздравляю победителей и желаю им новых творческих успехов», — сказала директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

Печатная пресса 1 место — Анна Лапина, «Не стоит «смотреть на котиков». На Урале выросло количество кибератак», Коммерсантъ-Урал, Екатеринбург; 2 место — Наталья Афанасьева, «Долгая дорога к цифре», журнал «IT-News», Чебоксары; 3 место — Полина Огородникова, «Угадай мелодию… птиц», газета «Вечерний Петербург».

Радио и телевидение 1 место — Алина Файзулдаева, «Киборги среди нас», телеканал «Москва 24»; 2 место — Ирина Локтева, «Как подготовиться к работе, которой еще не существует?!», студия «Алиен», Казань; 3 место — Патимат Бурзиева, «Дагестанский пастух Абдурахман Кадинаев стал популярным блогером», РГВК «Дагестан», Махачкала.

Интернет-СМИ 1 место — Диана Авакян, «В нынешней парадигме деревня умирает»: аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику», ИА «Татар-информ», Казань; 2 место — Надежда Колосова, «На Ставрополье в июне начнут испытывать биопротезы, созданные по собственной технологии», ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», Ставрополь; 3 место — Ирина Бочарова, «Цифровые офицеры в Рязани – кто и зачем?», РИА «7 новостей», Рязань.

Социальные медиа 1 место — Ирина Коткина, «В нашем чуме поселился замечательный SenSat», неофициальный блог НАО «ЧУМотека», Нарьян-Мар; 2 место — Ольга Иванова (Дарган), «Вся правда о дистанционном образовании детей-инвалидов», Les.Media, Ставрополь; 3 место — Евгений Ващенко, «Есть оптика на Курилы», портал Zeka.Su, Владивосток.

Победителем в спецноминации Ericsson «5G — платформа новых возможностей» стал сюжет Наталии Чертковой (филиал ВГТРК ГТРК «Томск») «Гигабиты информации с помощью света для 5G и интернета-вещей».

Специальными призами от Ericsson были также отмечены работы Лисовицкого Алексея (holographica.space, Самара), Коновой Натальи (Комсомольская правда в Туле), Алексея Шалагинова (shalaginov.com, Москва), Антона Степутина (1234G.ru, Санкт-Петербург).

«СМИ дают людям знания обо всем происходящем в мире высоких технологий и помогают понять, какие преимущества можно получить от использования новых услуг. Выступая партнером конкурса в этом году, компания Ericsson учредила свою специальную номинацию под названием “5G — платформа новых возможностей”, чтобы отметить вклад журналистов в распространение информации о технологиях связи нового поколения. Мы создаем передовые продукты и решения в области 5G и стремимся максимально раскрыть потенциал будущих сетей, которые будут играть важнейшую роль в жизни людей, развитии всех отраслей и общества в целом», — подчеркнул президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

Победителем спецноминации «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» стала публикация Ирины Силантьевой (РБК «Краснодар») «Банк без офисов: как на Кубани запускают систему удаленной идентификации».