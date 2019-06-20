Орловцам показали труды Зюганова

В областной библиотеке открылась выставка в честь лидера КПРФ.

Как сообщили в областной библиотеке имени Бунина, выставка под названием «Российский политический деятель Г. А. Зюганов» открылась в отделе краеведческих документов. Она проработает по 15 июля 2019 года. Мероприятие посвящено 75-летию председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе, почетного гражданина города Орла Геннадия Зюганова.

Напомним, он родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Хотынецкого, а ныне Знаменского района в семье сельского учителя. Зюганов прошел обучение в Орловском государственном педагогическом институте. Еще в 1974 году он был избран секретарем горкома КПСС и с тех пор находится в политике. Звание почетного гражданина Орла ему было присвоено в 1997 году. Кстати, Зюганов является почетным профессором Орловского государственного университета имени Тургенева.

«Деятельность Зюганова как видного общественного, политического деятеля, ученого, доктора философских наук нашла признания в нашей стране и за рубежом, — объяснили в библиотеке. На выставке представлены труды Зюганова, материалы, рассказывающие о его жизненном и профессиональном пути, общественной и литературной деятельности».

ИА «Орелград»