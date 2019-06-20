Орловцы стали больше есть и курить

В регионе увеличился оборот общепита и розничной торговли.

В Орловской области в январе-мае 2019 года оборот розничной торговли сложился в сумме 55,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 0,9 процента больше соответствующего периода 2018 года. Такие сведения приводит Орелстат.

Судя по статистике, жители Орловской области стали больше есть и курить. Например, оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, за отчетный период составил около 1,8 миллиарда рублей. Данный показатель превысил прошлогодний ровно на 1 процент.

«Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовано на 25,3 миллиарда рублей, непродовольственных товаров — на 29,8 миллиарда, — сообщает Орелстат. — По сравнению с январем-маем 2018 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 0,6 процента, второй — на 1,2».

ИА «Орелград»