Прокуратура добилась наказания для замначальника СИЗО

20.6.2019 | 10:32 Новости, Общество

Сотрудник УФСИН попался на нарушении в сфере закупок.

Подробности сообщили в прокуратуре Орловской области. Ранее в СИЗО-1 города Орла была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок.

«Установлено, что информация об исполнении заключенного между казенным учреждением и ПАО «Квадра — Генерирующая компания» контракта на поставку горячего водоснабжения была размещена в единой информационной системе в сфере закупок с нарушением установленного законом срока», — пояснили в прокуратуре региона.

По факту нарушения в отношении заместителя начальника Следственного изолятора Сергея Сухарева было возбуждено дело об административном правонарушении. Его признали виновным по ч. 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ. В результате он был оштрафован на 15 тысяч рублей.

«Виновным лицом штраф оплачен», — отметили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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