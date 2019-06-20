Пьяный мужчина вылетел в кювет под Орлом

20.6.2019 | 9:39 Новости, Происшествия

И отказался от госпитализации.

В Орловской области перевернулся автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого был нетрезвый водитель. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.

19 июня в 19 часов мужчина ехал по трассе «Дмитровск-Работьково». В районе 14-го километра он на слишком большой скорости не справился с управлением. Отечественная легковушка вылетела в кювет, а затем перевернулась.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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