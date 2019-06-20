СК начал проверку после жалобы обманутых дольщиков Путину

«Прямая линия» еще не состоялась, а проверки уже идут.

Следственный комитет по Орловской области начал проверку проблемы обманутых дольщиков, которые вложились в строительство дома в микрорайоне «Первый». Об этом сообщили в ведомстве.

Дольщики пожаловались на долгострой президенту Владимиру Путину. Их обращение было опубликовано еще до «Прямой линии», которая должна пройти сегодня, 20 июня. Обманутые орловцы рассказали, что ООО «Компания Стройсервис» сорвала срок сдачи пятиэтажного дома более чем на полтора года.⠀

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»