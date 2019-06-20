«Стройтранс» получит новую технику

В автопарк предприятия поступят 26 единиц техники

АО «Стройтранс», дочернее предприятие ПАО «Орелстрой», вскоре получит 13 седельных тягачей и 13 бортовых полуприцепов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Обновление автопарка обеспечил производитель керамической плитки «Керама Марацци». Предприятие является одним из акционеров «Стройтранса» и активно пользуется его услугами. Новая техника поможет «дочке» «Орелстроя» качественно перевозить грузы, указано в сообщении.

«Строительный холдинг ПАО «Орёлстрой» планирует и уже частично приступил к модернизации на своих дочерних предприятиях. В первую очередь это касается компаний-составляющих холдинга, отвечающих за производство и доставку строительных материалов. Всё это делается ради нашей основной цели — постоянного повышения качества домов, которые строит наша компания», — заявил Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой».

АО «Стройтранс» работает в Орле с 2002 года. По данным rusprofile.ru на 2017 год, в компании работали 175 сотрудников. Уставный капитал – 2,688 млн рублей.

ИА «Орелград»