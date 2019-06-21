На площади Ленина развернут крылья

21.6.2019 | 15:58 Культура, Новости

Мэрия решила провести молодежный фестиваль.

Администрация города Орла приняла решение о проведении открытого молодежного фестиваля «Мы крылья России». Он будет посвящен Дню молодежи и пройдет на площади Ленина 27 июня с 17.00 до 21.00 часа. План подготовки и проведения фестиваля уже утвержден.

На площади будут установлена сцена, молодежь ожидает концертная программа. Также предусмотрена организация проведения творческих мастер-классов и игровой зоны «Дженга». По такому случаю на площади установят биотуалеты.

Отметим, что мэрия запретила стоянку транспортных средств 27 июня с 00.00 до 21.00 на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина и от дома №28 по улице Горького до площади Ленина.

Кроме того, будет запрещено движение транспортных средств 27 июня с 16.30 до 21.00 на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до дома №43 по улице Ленина.

ИА «Орелград»

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