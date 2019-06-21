Орловские полицейские не смогли точно назвать свои доходы

Пять сотрудников полиции были наказаны за свои «декларации».

Сразу пять сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Такое решение было принято по мотивам проверки, проведенной Урицкой межрайонной прокуратурой.

Претензии возникли к отчетам о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения в них оказались неполными или недостоверными.

«Выявлены факты указания неверных сумм полученных ими и их супругами доходов, неотражения находящихся в собственности и пользовании объектов недвижимого имущества», — пояснили в прокуратуре региона.

Начальникам отделов полиции по Урицкому и Сосковскому районам были внесены представления. После их рассмотрения полицейские и были наказаны.

ИА «Орелград»