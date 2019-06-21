Под Орлом нашли села, у которых нет шансов на спасение в случае пожара

Сельчане даже не подозревают, в каких опасных условиях они живут.

Пожароопасные села были обнаружены в ходе проверки, проведенной Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой. Было установлено, что водонапорные башни и пожарные гидранты, расположенные в трех поселениях Новодеревеньковского и Краснозоренского районов, находятся в ненадлежащем состоянии.

«Это не позволяет обеспечить забор воды и подъезд пожарной техники, — пояснили в прокуратуре Орловской области. — Однако указанные нарушения остались без внимания органов государственного пожарного надзора».

Начальнику Межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснозоренскому и Новодеревеньковскому районам было внесено представление об устранении нарушений. Ситуация взята на контроль прокуратурой.

ИА «Орелград»