Прокуратура встала на сторону медиков в их споре с обладминистрацией

Реформа службы скорой помощи прошла с нарушением закона.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, завершена проверка, проведенная в отношении регионального департамента здравоохранения. Напомним, ранее чиновники приняли решение о создании так называемой единой службы скорой медицинской помощи на территории Орла и Орловской области.

В реальности служба скорой медицинской помощи Плещеевская ЦРБ была сокращена. И теперь жителей Орловского района обслуживает областная «Станция скорой медицинской помощи». Медиков это решение возмутило. Так, «плещеевские», перешедшие в единую службу, сразу лишились дополнительных денег, которые им платили за работу в сельской местности.

Они не раз пытались договориться с чиновниками, стихийно даже образовался независимый профсоюз. Но никто в стенах обладминистрации так и не признал, что реформа была проведена неудачно и неуклюже. В протестах медиков же видели только некие политические заказы.

И вот свое веское слово сказала прокуратура. По ее мнению, департамент нарушил права граждан, причем нарушил нормы сразу нескольких законов.

Цитируем сообщение надзорного органа:

«Установлено, что при принятии решения о формировании единой скорой медицинской помощи Департаментом здравоохранения области не были учтены требования Закона Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», которым установлены меры социальной поддержки гражданам, работающим на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Также не приняты во внимание требования Закона Орловской области от 25.12.2012 №1444-ОЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области», которым установлены меры социальной поддержки гражданам, работающим в медицинских организациях, расположенных в сельской местности».

Проверка подтвердила, что работники Плещеевской ЦРБ, перешедшие в результате реорганизации в расположенное в Орле БУЗ «Станция скорой медицинской помощи», лишились «меры дополнительной поддержки в виде повышения на 25 процентов должностных окладов или тарифных ставок в системе оплаты труда».

По фактам выявленных нарушений прав граждан заместителем прокурора области в адрес первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области внесено представление.

ИА «Орелград»

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