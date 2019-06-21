В центре Орла в ДТП пострадал велосипедист

21.6.2019 | 10:48 Новости, Происшествия

Он ехал по проезжей части

В Орле 25-летний велосипедист получил травмы, избегая столкновения с автомобилем «Лада Приора», сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась 20 июня в 22 часа на перекрестке улиц Комсомольской и Розы Люксембург. Автомобиль ехал со стороны 1-й Посадской и поворачивал налево. В этот же момент навстречу ему двигался велосипедист. Парень хотел избежать столкновения, резко затормозил и упал.

«Велосипедист получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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