В тройном ДТП на Московской пострадали четверо

Водитель ZAZ Chance выехал на «встречку».

Три автомобиля столкнулись напротив дома №150 по улице Московской в Орле. Пострадали четыре человека, сообщили в региональном управлении МВД.

Участниками аварии, которая случилась примерно в 14 часов, стали ZAZ Chance, «Лада» и Subaru. Установлено, что водитель ZAZ ехал со стороны Московского шоссе. Внезапно автомобиль выскочил на встречную полосу и протаранил «Ладу». Та, в свою очередь, ударила Subaru, который ехал сзади.

В аварии пострадали три женщины — водитель и две пассажирки «Лады», а также водитель ZAZ. Характер травм не уточняются. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»