Облсовет повторно рассмотрит двукратное повышение штрафа для «зайцев»

Вопрос будет внесен в повестку дня ближайшей сессии.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, вопрос был поднят на заседании комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.

Было принято решение рекомендовать президиуму регионального парламента включить в повестку дня 37-го заседания законопроект, предусматривающий внесение поправок в областной административный кодекс.

Предполагается, что он будет рассмотрен в окончательной редакции. Напомним, что речь идет о внесении изменения в статью 7.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».

Проектом предлагается увеличить штраф за безбилетный проезд, провоз багажа без оплаты в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и пригородного сообщения, маршрутном такси в два раза — со 100 до 200 рублей.

«Величина штрафов в субъектах Российской Федерации варьируется в пределах от 100 до 2 000 рублей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Следует также отметить, что размер штрафа в Орловской области остается неизменным с 2007 года, а стоимость проезда в общественном транспорте значительно возросла. Штраф в размере 100 рублей не оказывает должного воздействия на граждан. Увеличение суммы в 2 раза повысит дисциплинированность населения».

ИА «Орелград»