Облсовет повторно рассмотрит двукратное повышение штрафа для «зайцев»

22.6.2019 | 11:09 Новости, Общество

Вопрос будет внесен в повестку дня ближайшей сессии.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, вопрос был поднят на заседании комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.

Было принято решение рекомендовать президиуму регионального парламента включить в повестку дня 37-го заседания законопроект, предусматривающий внесение поправок в областной административный кодекс.

Предполагается, что он будет рассмотрен в окончательной редакции. Напомним, что речь идет о внесении изменения в статью 7.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».

Проектом предлагается увеличить штраф за безбилетный проезд, провоз багажа без оплаты в трамвае, троллейбусе, автобусе городского и пригородного сообщения, маршрутном такси в два раза — со 100 до 200 рублей.

«Величина штрафов в субъектах Российской Федерации варьируется в пределах от 100 до 2 000 рублей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Следует также отметить, что размер штрафа в Орловской области остается неизменным с 2007 года, а стоимость проезда в общественном транспорте значительно возросла. Штраф в размере 100 рублей не оказывает должного воздействия на граждан. Увеличение суммы в 2 раза повысит дисциплинированность населения».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования