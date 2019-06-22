Орловчанка сбила пешехода, выезжая из гаража задним ходом

Дело о необычном ДТП рассмотрел суд Орловского района.

Как следует из материалов уголовного дела, автоледи нарушила Правила дорожного движения. Она умудрилась сделать это, выезжая из гаража. Свою «Ладу Калину» женщина выводила задним ходом. Как установил суд, за окружающей обстановкой следила невнимательно.

В результате автомобиль сбил пешехода – женщину, проходившую мимо гаража по тротуару. Потерпевшая получила серьезные травмы, в частности, перелом бедренной кости со смещением.

Автоледи признала вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. Ее наказали 1 годом ограничения свободы и лишением водительских прав сроком на полтора года. Ей запрещено без разрешения покидать Орловский район и Орел, а также изменять место жительства.

ИА «Орелград»