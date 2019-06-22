Орловского ИП наказали за рекламу в интернете

22.6.2019 | 17:03 Новости, Общество

Предприниматель попался на недостоверных сведениях.

Интересное антимонопольное дело о рекламе рассмотрело Орловское УФАС России. Еще в августе прошлого года сотрудники этого ведомства провели мониторинг Сети. При помощи поисковика «Яндекс» они нашли два объявления ИП, который предлагал орловцам круглосуточную помощь в ремонте ноутбуков. По итогам осмотра были составлены акты.

В УФАС эти объявления сочли рекламой, причем недостоверной, поскольку она содержала не соответствующие действительности сведения. Например, в одном из объявлений ИП указал, что обладает опытом ремонта ноутбуков более 7 лет. Но при выяснении обстоятельств было установлено, что его опыт не превышает 4 лет.

Кроме того, в рекламе было указано, что у мастера «цены — ниже не бывает». Однако, как следует из материалов дела, в указанной рекламе «отсутствовал конкретный критерий, по которому осуществлялось сравнение цен на реализуемую продукцию с иными организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, и который имеет объективное подтверждение».

Вина предпринимателя была установлена. На него завели административное дело. Ему грозил штраф в размере от 4 до 20 тысяч рублей. Но учитывая обстоятельства, УФАС ограничилось на первый раз предупреждением.

ИА «Орелград»

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