Осужденных из колонии с «воровским пиром» обучили кройке и шитью

Они получили профессию «Оператор швейного оборудования».

Как сообщили в региональном управлении ФСИН России по Орловской области, итоговая аттестация прошла в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 67. Оно работает на базе исправительной колонии №2 в Ливнах, которая недавно прославилась на всю страну видеороликом о проведенном на ее территории «воровском пире».

Экзамены сдавали 25 осужденных, обучающихся профессии «Оператор швейного оборудования». К ним были допущены только те, кто не имел академической задолженности и в полном объеме выполнил учебный план по образовательной программе.

«Обучающиеся сдавали квалификационный экзамен, который состоял из двух этапов: проверка теоретических знаний (устный ответ на вопросы билета) и выполнение практических квалификационных работ (непосредственно на швейном оборудовании), — сообщили в УФСИН. — В состав экзаменационной комиссии входили сотрудники учреждения и представители муниципального унитарного коммунального предприятия «Ливенское», с которым заключено соглашение о сотрудничестве».

Комиссия отметила высокие результаты обучающихся. В УФСИН практику называют очень полезной. Обучение позволит осужденным не только работать за решеткой и зарабатывать деньги, но и даст возможность найти работу после освобождения.

ИА «Орелград»