Прокуроры нашли самое загрязненное место Орловской области

На массу источников загрязнения указали жители Ливен.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура отчиталась о результатах проверки, проведенной по жалобам жителей райцентра Ливны. Эти люди проживают в домах, находящихся рядом с промышленной площадкой на улице Элеваторной. Они жалуются на загрязненный воздух и шум.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в ходе проверки на промышленной площадке было обнаружено 139 источников загрязнения атмосферного воздуха. Они находятся на объектах, принадлежащих ООО «АПК Юность», ООО «ЛивМельКомбинат», ООО «Ливенский КХП ЗАО «АПК Орловская Нива» и ООО «Ольшаное».

«При этом территория жилой застройки расположена на расстоянии от 5 до 40 метров от промплощадки, — подчеркнули в надзорном ведомстве. – В нарушение федерального закона предприятиями меры по установлению санитарно-защитной зоны для промышленных объектов, расположенных на промплощадке, не приняты».

Оказалось, что ранее Росприроднадзор и Роспотребнадзор привлекали «АПК «Юность» к административной ответственности. Однако нарушения нее были устранены. Поэтому природоохранный прокурор обратился в суд с иском о понуждении к устранению нарушений законодательства.

Требования были удовлетворены. Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»