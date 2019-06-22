В Орловской области селянам вернут берег реки

Суд удовлетворил требования прокуратуры по делу о распашке земель.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идет о нарушении режима хозяйственной деятельности в пределах защитной полосы водного объекта. Оно было выявлено в Колпнянском районе. Жители деревни Хутор-Лимовое фактические остались без доступа к реке Сосна. Кто-то распахал ее берег.

«Было установлено, что земельный участок, на котором произведена распашка земель, принадлежит на праве собственности ООО «Рейнланд», — рассказали в прокуратуре региона. — Информация о нарушении режима хозяйственной деятельности в пределах прибрежной защитной полосы реки прокуратурой была направлена в управление Росприроднадзора».

Последнее внесло в адрес ООО «Рейнланд» представление, после чего глава этой компании своим актом запретил распашку на спорной земле. Однако проверка также выявила, что при проведении кадастровых работ было допущено нарушение закона, поскольку береговая полоса была включена в границы участка для сельхозработ.

Исправлять эту «ошибку» пришлось по суду. Иск в защиту прав сельчан и интересов Российской Федерации подал Орловский природоохранный межрайонный прокурор. Требования были удовлетворены — результаты межевания признаны недействительными, теперь будут установлены новые границы.

ИА «Орелград»