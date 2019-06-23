Клычков решил побороться с детской смертностью

В регионе появилась новая медицинская программа.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил региональную программу «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Ее главная цель — снижение младенческой смертности в 2024 году до 5 случаев на 1000 родившихся живыми.

Судя по программе, снижение смертности детей в возрасте до 1 года «будет обеспечено путем внесения изменений в правовые документы департамента здравоохранения, регулирующие маршрутизацию беременных с учетом особенностей организации акушерской помощи в Орловской области».

Впрочем, документом предусмотрено и кое-что более конкретное, например, организации деятельности неонатального дистанционного консультативного центра с выездными бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи новорожденным в перинатальном центре и улучшение материально технической базы учреждений родовспоможения.

«Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальном центре составит в 2024 году не менее 79 процентов от общего числа преждевременных родов, — говорится в программе. — Достижение этого показателя будет обеспечено путем централизации оказания медицинской помощи беременным женщинам в учреждениях родовспоможения 2 и 3 уровней…»

Что касается смертности детей в возрасте до 4 лет, то предусмотрено снижение ее уровня до 6,8 случая на каждую 1000 младенцев, родившихся живыми.

Согласно приведенной статистике, в Орловской области в 2018 году показатель младенческой смертности составил 5,1 на 1000 родившихся живыми, в 2017-м — 5,8, в 2016-м — 6,5, в 2015-м — 9,1.

В течении последних лет в структуре младенческой смертности на 1 и 2 местах находятся заболевания перинатального периода и врожденные аномалии, на третьем месте — заболевания нервной системы, на четвертом — инфекционные заболевания.

Также сообщается, что в 2018 году 80 процентов детей умерли в стационаре Орловской области 3-го уровня, 11,4 — на дому и 8,6 процента – за пределами области. Смертность детей в возрасте до 4 лет в 2018 году составила 7,4 случая на 1000 родившихся.

ИА «Орелград»