Орловский бизнесмен пострадал из-за усача

23.6.2019 | 16:00 Новости, Общество

Предпринимателя наказали штрафом за неправильный ввоз пиломатериалов.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, орловский предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение Федерального закона «О карантине растений».

Штраф он получил по итогам внеплановой выездной проверки. Сообщается, что сотрудником ТУ Россельхознадзора был установлен «факт вывоза из карантинной фитосанитарной зоны Калужской области в Орловскую область подкарантинной продукции — 30 кубометров пиломатериала хвойных пород без сопровождения карантинным сертификатом».

В ведомстве пояснили, что приказом Министерства сельского хозяйства Калужской области в Жиздринском районе, откуда была доставлена древесина, была установлена карантинная фитосанитарная зона по малому черному еловому усачу.

Черные усачи рода «Monochamus» являются одними из самых опасных технических вредителей хвойной древесины. Они включены в список карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям регулярно проводит обследование лесов «на предмет выявления карантинных вредителей».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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