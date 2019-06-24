КСП выявила завышение объемов в отчетах о зимней уборке в Орле

Аудиторы отчитались о результатах важной проверки.

Как сообщает Контрольно-счетная палата города Орла, завершена плановая проверка эффективности использования бюджетных средств на содержание улично-дорожной сети в зимний период 2018-2019 годов.

Установлено, что с декабря 2018 года по март 2019-го Орел прибирался в рамках муниципального контракта, заключенного МКУ «УКХ города Орла» с МУП «Спецавтобаза». Работы Орла проводились как самостоятельно, так и с привлечением субподрядчиков, а также организаций по договорам оказания услуг.

«Необоснованное заключение договоров оказания услуг, не предусматривающих вознаграждение за услуги генподряда, привели к потерям предприятия в сумме 137,2 тысячи рублей, — сообщает КСП. – Установлено завышение объемов выполненных работ в актах, предъявленных МУП «Спецавтобаза» МКУ «УКХ г. Орла» в общей сумме 1,705 миллиона рублей. Неправомерные расходы бюджета города Орла на их оплату в проверяемом периоде составили 1,574 миллиона».

Аудиторы подчеркивают, что заключая договоры субподряда и договоры оказания услуг со сторонними организациями для исполнения муниципального контракта «Спецавтобаза» предусматривала в них «отличные от контракта виды работ, а также стоимость работ, отличную от установленных контрактом сметных расценок, невыгодных для предприятия и увеличивающих его убытки».

Подсчитано, что за проверенный период в результате исполнения договоров, заключенных на невыгодных условиях, убытки «Спецавтобазы» составили 2,236 миллиона рублей.

Примечательно, что «Спецавтобаза» при этом нарушала очень важные договорные обязательства. В частности, не велись журналы производства выполненных работ. Кроме того, техника субподрядчиков не была оборудована навигационной системой мониторинга, поэтому проследить, работала ли она на самом деле и какой объем работ выполнила, достаточно сложно.

Что касается, МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», то это учреждение, по мнению аудиторов, не осуществляло должный контроль за исполнением обязательств подрядчиком, за соответствием объемов выполненных работ условиям муниципальных контрактов.

И еще важный момент: в 2018 году город был вынужден по исполнительным листам заплатить за работы по ремонту улично-дорожной сети, выполненные в 2016 году. Нарушения, допущенные МКУ «УКХ» при приемке и оплате указанных работ, привели к судебным процессам и решениям, «в результате исполнения которых оплата полностью проведена за счет средств местного бюджета, что нанесло ущерб бюджету города Орла в сумме 26,514 миллиона рублей».

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»