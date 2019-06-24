Облсовет готов принять закон о родовых захоронениях

Проект важного закона будет рассмотрен во втором чтении.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, решение было принято на заседании комитета по экономической политике. Нардепы рекомендовали президиуму областного парламента включить проект закона «О семейных (родовых) захоронениях на территории Орловской области» в повестку дня 37-го заседания для рассмотрения во втором чтении — окончательной редакции.

Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен на майской сессии. Как следует из пояснительной записки к нему, Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» гарантирует погребение умершего с учетом его волеизъявления, выраженного при жизни, и пожелания родственников.

Нередко люди просят похоронить умершего на так называемом семейном участке на кладбище. Однако данная сфера отношений на региональном уровне не урегулирована. В частности, не определены максимальные и минимальные площади таких захоронений. То есть региональное законодательство частично противоречит федеральному.

Новый закон призван устранить этот казус. Согласно законопроекту размер участка земли для создания семейных (родовых) захоронений не сможет превышать 15 квадратных метров.

«Развитие семейных захоронений на территории области окажет стабилизирующее воздействие на институт семьи, на взаимоотношения между представителями разных поколений, приведет к дальнейшему развитию традиций почитания предков», — говорится в пояснительной записке.

ИА «Орелград»