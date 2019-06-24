Орел присоединился к акции «Горсть памяти»

24.6.2019 | 9:31 Новости, Общество

Землю с братской могилы в Орле передадут в парк «Патриот»

В День памяти и скорби, 22 июня, Орел присоединился к всероссийской акции «Горсть памяти». Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

В сквере Танкистов состоялся траурный митинг. Собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне и возложили цветы.

Горсть земли с воинского захоронения положили в кисет и отправили в мемориальный комплекс главного храма вооруженных сил РФ в столичном парке «Патриот». Там появится галерея «Дорога памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Рядом будут стоять шкатулки с землей с мест, где шли бои.

«Сегодня мы низко кланяемся нашим ветеранам, чтим память героев-освободителей, которые беззаветно защищали своё Отечество, изгнали вероломного врага с родной земли. Орловская земля полита кровью солдат, отдавших жизни за свободу Родины. В нашей области 941 воинское захоронение. И до сих пор во время «Вахты памяти» поисковики поднимают останки бойцов. <…> Вспомним о 27-ми миллионах погибших, низко поклонимся им в благодарность за мир и свободу, которые мы унаследовали как бесценный дар», — сказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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